रिलीज

'अल्फा' के टीजर के साथ रिलीज तारीख का ऐलान

टीजर की शुरुआत आलिया से होती है, जो अपने पिता के साथ 18वें जन्मदिन का जश्न मनाती हैं। जल्द ही माहौल बदलता है, जब बॉबी अपनी बेटी को उसके पहले मिशन पर जाने के लिए कहते हैं और याद दिलाते हैं कि इसी के लिए उन्होंने बचपन से तैयारी कराई थी। टीजर में आलिया का दमदार एक्शन अवतार और 'अल्फा' नाम के मिशन की झलक दिखती है। फिल्म 3 जुलाई को रिलीज होगी। इसमें शरवरी और अनिल कपूर भी हैं।