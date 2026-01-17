अजय देवगन ने बदली 'धमाल 4' की रिलीज डेट

रणवीर सिंह-यश के खौफ से अजय देवगन ने छोड़ा मैदान, बदली 'धमाल 4' की राह

लेखन नेहा शर्मा 04:51 pm Jan 17, 202604:51 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन और उनकी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी टीम ने 'धमाल 4' की रिलीज को लेकर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के जबरदस्त क्रेज और साउथ सुपरस्टार यश की 'टॉक्सिक' की दहशत के आगे 'धमाल' के निर्माताओं ने मैदान छोड़ना ही बेहतर समझा है। अब चाहे हार के डर से या फिर सोलो रिलीज की चाह में अजय ने इस महा-भिड़ंत से खुद को किनारे करते हुए फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है।