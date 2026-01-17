रणवीर सिंह-यश के खौफ से अजय देवगन ने छोड़ा मैदान, बदली 'धमाल 4' की राह
क्या है खबर?
अजय देवगन और उनकी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी टीम ने 'धमाल 4' की रिलीज को लेकर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के जबरदस्त क्रेज और साउथ सुपरस्टार यश की 'टॉक्सिक' की दहशत के आगे 'धमाल' के निर्माताओं ने मैदान छोड़ना ही बेहतर समझा है। अब चाहे हार के डर से या फिर सोलो रिलीज की चाह में अजय ने इस महा-भिड़ंत से खुद को किनारे करते हुए फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है।
रिलीज
महा-मुकाबले से पहले मैदान छोड़ा
अजय की सुपरहिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी की चौथी कड़ी 'धमाल 4', अब अपनी तय तारीख पर रिलीज नहीं होगी। 'धमाल 4' पहले ईद के आसपास रिलीज होने के लिए तैयार थी, लेकिन इसी समय बॉक्स ऑफिस पर 2 ऐसी फिल्में आ रही थीं, जिनसे टकराने का मतलब था सीधा करोड़ों का नुकसान। एक तरफ रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' थी, जिसका पहला भाग रिकॉर्डतोड़ कमाई कर चुका है और दूसरी तरफ 'KGF' वाले रॉकी भाई यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक'।
ऐलान
अब कब पर्दे पर आएगी 'धमाल 4'?
'धमाल 4' के निर्माताओं ने 'धमाल 4' को आगे बढ़ाने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने ऐलान किया कि ये फिल्म अब 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ईद हमेशा से बॉक्स ऑफिस पर बड़ा मौका मानी जाती है, इसी वजह से अजय 'धमाल 4' को इस मौके पर रिलीज करने के मूड में थे, लेकिन 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' जैसी बड़ी फिल्मों से होने वाले महामुकाबले को देखते हुए उन्होंने रिलीज की रणनीति बदलने का फैसला किया।
ट्विटर पोस्ट
निर्माताओं ने कर दिया ऐलान
#Dhamaal4 New Release Date - 12th June, 2026#IndraKumar's Dhamaal 4, which starring #AjayDevgn X #RiteishDeshmukh X #ArshadWarsi X #SanjayMishra X #jaavedjaaferi was earlier scheduled for #Eid2026.— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) January 17, 2026
And, postponed after #Dhurandhar2 and #ToxicTheMovie locked horns against each… pic.twitter.com/zYce7hdqjk