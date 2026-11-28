महालक्ष्मी रेसकोर्स में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। दरअसल, खालिस्तान का जिक्र करते हुए एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें बम धमाके होने की आशंका जताई गई थी। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर 500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों और बम निरोधक दस्तों को तैनात किया गया। प्रवेश द्वार पर आने वालों की सख्ती से जांच की गई और गाड़ियों को भी कार्यक्रम स्थल के पास जाने की अनुमति नहीं थी। आयोजकों को गायक के होटल और उनके पहुंचने के समय की जानकारी गोपनीय रखने के निर्देश दिए गए थे, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।