देव पटेल ने पूरी की 'द पीजेंट' की शूटिंग, इतने मिलियन डॉलर में बनाई फिल्म

देव और विल डन ने मिलकर लिखी 'द पीजेंट'

'द पीजेंट' को देव और विल डन ने मिलकर लिखा है। यह कहानी एक ऐसे चरवाहे की है, जो अपने गांव को तबाह करने वाले भाड़े के सैनिकों से बदला लेना चाहता है।

इसमें आपको 'ब्रेवहार्ट', 'जॉन विक' और 'किंग आर्थर' जैसी फिल्मों का मिला-जुला अंदाज दिखेगा। फिल्म में सौरभ सचदेवा, अनुसूया सेनगुप्ता, क्रिश्चियन फ्रिडेल, सेबेस्टियन बुल और विपिन शर्मा जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

इस फिल्म का बजट 30 मिलियन डॉलर है। इसे 'थंडर रोड पिक्चर्स' का समर्थन मिला है, जिन्होंने देव की पिछली फिल्म में भी उनके साथ काम किया है। जो दर्शक जबरदस्त एक्शन कहानियों के शौकीन हैं, यह फिल्म उनकी वॉचलिस्ट में जरूर होगी।