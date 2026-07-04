वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी देव बेनेगल की लोकप्रिय भारतीय फिल्म 'इंग्लिश, अगस्त' मनोरंजन Jul 04, 2026

निर्देशक देव बेनेगल की 1994 की मशहूर फिल्म 'इंग्लिश, अगस्त' को 83वें वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 'वेनिस क्लासिक्स' सेक्शन में दिखाया जाएगा। उपमन्यु चटर्जी के उपन्यास पर बनी यह फिल्म एक युवा लड़के अगस्त्य सेन की कहानी है, जो एक छोटे भारतीय शहर में अपनी जिंदगी और पहचान को समझने की कोशिश करता है। 'फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन' (FHF) ने इस पुरानी फिल्म को फिर से सुधारकर नए जैसा बनाया है और ये लगातार तीसरा साल है, जब उनकी सुधारी हुई किसी भारतीय क्लासिक फिल्म को वेनिस में जगह मिली है।