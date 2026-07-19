'द ओडिसी' के सामने भी टस से मस नहीं हुई 'वेलकम टू द जंगल', 23वें दिन दुनियाभर में की दोगुनी कमाई

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' सिनेमाघरों में लगातार कमाल कर रही है। 'द ओडिसी' जैसी बड़ी फिल्म के रिलीज होने के बावजूद दर्शकों में इसकी दीवानगी कम नहीं हुई है। रिलीज के 23 दिनों में इस फिल्म ने दुनियाभर में 190 करोड़ रुपये से ज्यादा की शानदार कमाई कर ली है, जिसमें से अकेले भारत में इसने 132.45 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि फिल्म ने 23वें दिन 22वें दिन के मुकाबले दोगुनी कमाई की, जो दिखाता है कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी मजबूत पकड़ अब भी बनी हुई है।