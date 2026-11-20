हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रही BMC? दिया मिर्जा के वीडियो से छिड़ी बहस
दीया मिर्जा का पटाखा-विरोधी वीडियो, जो प्रदूषण विरोधी अभियान का हिस्सा था, अभी तक BMC के प्लेटफॉर्म से गायब है।
इसे 1 नवंबर को तब हटाया गया था, जब भाजपा मुंबई अध्यक्ष और विधायक अमीत सातम ने 'एक्स' प्लेटफॉर्म पर इस पर आपत्ति जताई थी और BMC को टैग किया था।
BMC का यह कदम वीडियो को वापस लाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इस घटना ने मुंबई के राजनीतिक दलों के बीच शोर प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े संदेशों को लेकर तीखी बहस छेड़ दी है।
विपक्ष ने दीया के वीडियो को लेकर BMC को घेरा
विपक्षी नेता इस मामले पर BMC से जवाब मांग रहे हैं। MNX के समूह नेता यशवंत किल्लेदार ने पूछा कि जब इस अभियान में दूसरे सेलेब्रिटी भी शामिल थे, तो सिर्फ दीया का वीडियो ही क्यों हटाया गया।
वहीं, शिवसेना (UBT) की विपक्ष नेता किशोरी पेडनेकर ने जोर देकर कहा कि शोर प्रदूषण हर किसी को प्रभावित करता है और इस मुद्दे पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
इस बीच, भाजपा नेताओं का कहना है कि पर्यावरण से जुड़े नियम सभी त्योहारों पर समान रूप से लागू होने चाहिए।
उन्होंने गणेशोत्सव के दौरान लगाई गई पाबंदियों, डीजे पर रोक और नवरात्रि में रात 10 बजे के बाद तेज संगीत पर लगी रोक का हवाला दिया।