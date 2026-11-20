विपक्षी नेता इस मामले पर BMC से जवाब मांग रहे हैं। MNX के समूह नेता यशवंत किल्लेदार ने पूछा कि जब इस अभियान में दूसरे सेलेब्रिटी भी शामिल थे, तो सिर्फ दीया का वीडियो ही क्यों हटाया गया।

वहीं, शिवसेना (UBT) की विपक्ष नेता किशोरी पेडनेकर ने जोर देकर कहा कि शोर प्रदूषण हर किसी को प्रभावित करता है और इस मुद्दे पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए।

इस बीच, भाजपा नेताओं का कहना है कि पर्यावरण से जुड़े नियम सभी त्योहारों पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

उन्होंने गणेशोत्सव के दौरान लगाई गई पाबंदियों, डीजे पर रोक और नवरात्रि में रात 10 बजे के बाद तेज संगीत पर लगी रोक का हवाला दिया।