ब्रिटिश टेलीविजन के दिग्गज न्यूज एंकर डर्मोट मर्नाघन का निधन, स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर से थे पीड़ित मनोरंजन Jul 11, 2026

ब्रिटिश टेलीविजन का दशकों से जाना-पहचाना चेहरा रहे मशहूर न्यूज एंकर डर्मोट मर्नाघन का निधन हो गया है। वो 68 वर्ष के थे और पिछले 1 साल से स्टेज 4 प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी मृत्यु की खबर शनिवार, 11 जुलाई को एक रिपोर्ट के जरिए सामने आई। डर्मोट को बीबीसी ब्रेकफास्ट, ITV इवनिंग न्यूज और स्काई न्यूज जैसे बड़े और प्रतिष्ठित शोज की एंकरिंग के लिए जाना जाता था। पिछले साल जब उन्हें इस बीमारी का पता चला था, तब से वह लगातार प्रोस्टेट कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के काम में जुटे हुए थे।