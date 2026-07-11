पवन कल्याण की हुई रोटेटर-कफ सर्जरी, साढ़े 3 घंटे चला जटिल ऑपरेशन; अब दूसरे कंधे की बारी
साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण के दाहिने कंधे की रोटेटर-कफ सर्जरी मुंबई में सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। वो पिछले कई सालों से इस चोट और दर्द से परेशान थे। 11 जुलाई, 2026 को हुई ये जटिल सर्जरी करीब साढ़े 3 घंटे तक चली। डॉक्टरों के मुताबिक, अगले कुछ महीनों में उनके बाएं कंधे की भी दूसरी सर्जरी की जाएगी।
रैलियों और लगातार हाथ मिलाने से बढ़ गया था दर्द
पवन कल्याण को सबसे पहले साल 2016 में कंधों में चोट लगी थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों में जाना जारी रखा। उनकी 'पोरूबाटा यात्रा' और अन्य दौरों के दौरान लगातार लोगों से हाथ मिलाने व बातचीत करने के कारण उनकी तकलीफ और बढ़ गई।
डॉक्टरों का मानना है कि उनके पूरी तरह ठीक होने के लिए दोनों कंधों का इलाज अलग-अलग (2 चरणों में) करना ही सबसे सुरक्षित तरीका होगा। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।