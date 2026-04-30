करिश्मा कपूर के बच्चों को हाई कोर्ट से राहत, प्रिया कपूर को संपत्ति बेचने से रोका 

राहत करिश्मा के बच्चों के हक में आया फैसला कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी करते हुए दिवंगत व्यवसायी संजय कपूर की लगभग 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पिछले साल जून में लंदन में हुए उनके निधन के बाद उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा कपूर और उनकी दूसरी पत्नी, करिश्मा के बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। कोर्ट ने साफ किया कि अंतिम फैसला आने तक संपत्ति का कोई हिस्सा न बेचा जाएगा, ना नुकसान पहुंचाया जाएगा।

आदेश सभी बैंक खातों और संपत्तियों पर लगा ताला अदालत ने संजय कपूर के विदेशी बैंक खातों और उनके पास मौजूद क्रिप्टोकरेंसी के संचालन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। अंतरिम राहत के तौर पर, करिश्मा के बच्चों ने अदालत से मांग की थी कि जब तक इस कानूनी विवाद का पूरी तरह समाधान नहीं हो जाता, तब तक संजय कपूर की सभी व्यक्तिगत संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाए। उनका उद्देश्य पिता की संपत्ति को किसी भी प्रकार के नुकसान या बिक्री से बचाना है।

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आरोप प्रिया पर वसीयत के साथ छेड़छाड़ का आरोप कियान और समायरा का आरोप है कि उनकी प्रिया कपूर ने संजय की एक फर्जी वसीयत तैयार की है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि प्रिया ने अदालत के समक्ष संजय कपूर की कुल संपत्तियों का अधूरा और गलत ब्यौरा पेश किया है। बच्चों ने याचिक में ये आरोप लगाया कि कोर्ट में संपत्तियों का अधूरा और गलत ब्यौरा दिया गया। इसमें संजय के कीमती 'पोलो घोड़े' और लग्जरी कलाई घड़ियों का जिक्र नहीं किया गया है।

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