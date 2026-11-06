बिना इजाजत सौरव गांगुली पर फिल्म बनाना पड़ा भारी, दिल्ली हाई कोर्ट ने 'दूसरा' फिल्म विवाद पर सुनाया फैसला

'दूसरा' फिल्म के निर्माताओं को अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साफ-साफ अस्वीकरण जोड़ना होगा।

इसमें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सौरव ने अपनी कहानी या शकल के इस्तेमाल के लिए कोई इजाजत नहीं दी है।

दरअसल, इस मामले की शुरुआत तब हुई जब सौरव और 'लव फिल्म्स' ने आरोप लगाया कि उनके आधिकारिक बायोपिक बनाने के विशेष अधिकारों को नजरअंदाज किया गया है।

इसी के बाद अदालत ने दखल दिया ताकि कोई भी दर्शक यह न समझे कि सौरव ने 'दूसरा' फिल्म का समर्थन किया है।