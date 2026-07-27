दिल्ली हाई कोर्ट ने 'काला हिरण' के निर्माताओं को फटकारा, दिए ये आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्स और यूट्यूब को फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लीगेसी' के लिंक हटाने का आदेश दिया है। यह आदेश सलमान खान की उस शिकायत के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।

सलमान ने आरोप लगाया कि फिल्म में उनके काले हिरण से जुड़े मामलों का जिक्र कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है।

कोर्ट ने निर्माता अमित जानी को भी यह कहते हुए फटकार लगाई कि उन्होंने बिना किसी पूर्व आदेश के ही यह कदम उठाया।