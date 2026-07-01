इलैयाराजा को दिल्ली हाई कोर्ट का झटका, अपने 134 गानों के इस्तेमाल पर लगी रोक

सारेगामा ने इलैयाराजा पर विवादित गानों को स्ट्रीम करने का लगाया आरोप

इस केस में 'अन्नक्किलि' (1976), '16 वायाथिनिलेय' (1977) और 'पल्लवी अनु पल्लवी' (1983) जैसी मशहूर फिल्मों के संगीत शामिल हैं। सारेगामा का आरोप है कि इलैयाराजा ने बिना इजाजत के उनके गानों को अमेजन म्यूजिक और जियोसावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया था।

इलैयाराजा का तर्क है कि गानों को बनाने वाले होने के नाते उनके पास नैतिक अधिकार हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जब तक यह मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं जाता, तब तक सारेगामा के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है।