इलैयाराजा के 134 सुपरहिट गाने अब स्ट्रीम नहीं होंगे, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश मनोरंजन Jul 04, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने मशहूर संगीतकार इलैयाराजा पर 134 फिल्मों के गाने इंटरनेट पर चलाने से अस्थाई रोक लगा दी है। ये गाने साल 1976 से 2001 के बीच की फिल्मों के हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद, इलैयाराजा इन गानों को स्पॉटीफाइ या एप्पल आईट्यून्स जैसे ऐप्स पर अभी अपलोड या स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे। अदालत ने साफ किया है कि इलैयाराजा के पास सिर्फ गानों की धुन बनाने का अधिकार है, जबकि गानों की असली साउंड रिकॉर्डिंग पर हक फिल्म बनाने वाले निर्माताओं का है। चूंकि इन निर्माताओं ने गानों के अधिकार पहले ही 'सारेगामा' कंपनी को दे रखे हैं, इसलिए इलैयाराजा इन्हें खुद कहीं और नहीं चला सकते।