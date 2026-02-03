समीर वानखेड़े को दिल्ली हाई कोर्ट से मंजूरी मिली

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के खिलाफ अब मुंबई की अदालत में मोर्चा खोलेंगे समीर वानखेड़े, मिली मंजूरी

लेखन ज्योति सिंह 05:16 pm Feb 03, 202605:16 pm

क्या है खबर?

आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' सितंबर, 2025 में रिलीज हुई थी जिसे लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। हालांकि कानूनी पचड़े में फंसने के कारण यह सीरीज इन दिनाें चर्चा में बनी हुई है। ताजा अपडेट है कि पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) अधिकारी समीर वानखेड़े को सीरीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लेकर मुंबई की अदालत में जाने की अनुमति मिल गई है। यह अनुमति दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से दी गई है।