फिल्म 'काला हिरण' पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त निर्देश, सलमान खान को बड़ी राहत

'काला हिरण' के खिलाफ सलमान ने अपनी याचिका दायर में कहा था कि ये फिल्म उनके व्यक्तित्व अधिकारों का गैरकानूनी रूप से दुरुपयोग करती है। इसमें उनसे जुड़ी घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया गया है।

27 जुलाई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, "एक बार खोई हुई प्रतिष्ठा हमेशा के लिए खो जाती है।"

जज ने निर्माताओं को निर्देश दिया कि 24 घंटे के अंदर फिल्म से जुड़े लिंक को एक्स और यूट्यूब से हटाया जाए।