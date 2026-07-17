विवादों के बीच फिल्म 'काला हिरण' का टीजर जारी, सलमान खान के मामले पर है आधारित

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Jul 17, 202609:30 am

क्या है खबर?

फिल्म निर्माता अमित जानी ने अपनी विवादित फिल्म 'काला हिरण' का दूसरा आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। सलमान खान के 'काला हिरण' शिकार मामले पर आधारित इस फिल्म का पोस्टर पिछले हफ्ते निर्माताओं ने जारी किया था। निर्माता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया और बताया कि वह जान की कीमत पर फिल्म का टीजर जारी कर रहे हैं। हालांकि, निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज तारीख का ऐलान अभी नहीं किया है।