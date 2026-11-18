सिद्धू के माता-पिता, बलकौर सिंह और चरण कौर ने कॉपीराइट एग्रीमेंट पा सवाल उठाया।

उनके वकील ने कहा, "पेमेंट कहां है? माता-पिता को नहीं पता। वे मुझे 5 लाख और क्यों देंगे? ऐसा कैसे है कि 2 अलग-अलग एग्रीमेंट, 2 अलग-अलग सिग्नेचर हैं? अगर उनके बेटे ने एग्रीमेंट किया है तो माता-पिता को मुआवजा मिलना चाहिए।"

दोनों पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह आपसी सहमति से कोई हल निकालें और मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया।