राजपाल यादव को राहत देने से हाई कोर्ट का इनकार, 4 फरवरी तक करना होगा आत्मसमर्पण

अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े कई मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। लंबे समय से चल रहे इस कानूनी विवाद में कोर्ट का ये फैसला राजपाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब एक बार फिर राजपाल यादव को जेल जाना पड़ सकता है।

आदेश 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश राजपाल एक बार फिर कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस के कई मामलों में उन्हें 4 फरवरी तक जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें पहले दी गई रियायत अब वापस ली जा रही है, क्योंकि वो समझौते की राशि चुकाने में विफल रहे हैं। अब उन्हें इस कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल जाना होगा।

सुनवाई वादों का उल्लंघन, अब और राहत नहीं- कोर्ट जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल के रवैये पर नाराजगी जताते हुए उनकी सभी रियायतें खत्म कर दीं। कोर्ट ने कहा कि अभिनेता ने भुगतान के वादे बार-बार तोड़े हैं, इसलिए अब उनकी सजा पर रोक जारी रखने का कोई आधार नहीं है। अदालत के मुताबिक, उन्हें सिर्फ इस उम्मीद में लंबे समय तक राहत दी गई थी कि वे विवाद सुलझा लेंगे, लेकिन उन्होंने कोर्ट के भरोसे को कायम नहीं रखा।

Advertisement

मामला क्या है पूरा मामला? राजपाल ने साल 2010 में फिल्म बनाने के लिए एक कंपनी से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए दिए गए चेक बाउंस हो गए। कोर्ट में पैसे लौटाने के वादे पर जून 2024 में उनकी सजा पर रोक लगी थी, लेकिन किस्तों और ड्राफ्ट के झूठे आश्वासनों के बावजूद उन्होंने बकाया नहीं चुकाया। इसी असहयोग के कारण हाई कोर्ट ने राहत खत्म कर उन्हें 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया है।

Advertisement