ठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में नोरा फतेही के बर्ताव पर कोर्ट ने लगाई फटकार, जानें पूरा मामला

सुकेश पर आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों की पत्नियों से करीब 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

नोरा से उन आलीशान तोहफों के बारे में पूछताछ की गई है, जिनमें एक BMW कार और डिजाइनर सामान शामिल हैं, जो कथित तौर पर उन्हें सुकेश से मिले थे।

नोरा का कहना है कि वह बेकसूर हैं और बस इस मामले में फंस गई हैं। वहीं, सुकेश का दावा है कि उसने नोरा की संपत्ति में पैसा लगाया था और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिज भी इस पूरे मामले में शामिल थीं।

फिलहाल, इस मामले की जांच जारी है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातों पर कायम हैं।