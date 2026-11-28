ZEE5 पर मुफ्त में देखें 'दिल्ली 2021', ऋचा चड्ढा की फिल्म में दिखेगा दूसरी कोरोना लहर का दर्दनाक मंजर
दिल्ली-एनसीआर में कोविड-19 की दूसरी लहर पर बनी फिल्म 'दिल्ली 2021' अब भारत में ZEE5 पर मुफ्त में देखी जा सकती है। इसे देखने के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है।
अभिषेक आचार्य के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ऋचा चड्ढा, सुमित व्यास और गुलशन ग्रोवर मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में दिल्ली के मुश्किल दौर के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों और आम परिवारों के संघर्षों को दिखाया गया है।
नर्स की भूमिका में ऋचा
ये फिल्म उस दौर की कहानी दिखाती है, जब अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी थी। इसमें मंजोत नाम की एक नर्स (ऋचा चड्ढा) की कहानी है, जो दूसरों की मदद करते हुए कई मुश्किलों का सामना करती है।
फिल्म में कई किरदारों की कहानियों को एक साथ दिखाया गया है। सुमित व्यास और गुलशन ग्रोवर ने अपनी भूमिकाओं से खास छाप छोड़ी है, वहीं सोनाली कुलकर्णी और सुष्मिता मुखर्जी का अभिनय भी दमदार है।
सच्ची घटनाओं से प्रेरित 'दिल्ली 2021' दिखाती है कि मुश्किल वक्त में लोगों ने किस तरह एक-दूसरे का साथ दिया।