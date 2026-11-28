ये फिल्म उस दौर की कहानी दिखाती है, जब अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी थी। इसमें मंजोत नाम की एक नर्स (ऋचा चड्ढा) की कहानी है, जो दूसरों की मदद करते हुए कई मुश्किलों का सामना करती है।

फिल्म में कई किरदारों की कहानियों को एक साथ दिखाया गया है। सुमित व्यास और गुलशन ग्रोवर ने अपनी भूमिकाओं से खास छाप छोड़ी है, वहीं सोनाली कुलकर्णी और सुष्मिता मुखर्जी का अभिनय भी दमदार है।

सच्ची घटनाओं से प्रेरित 'दिल्ली 2021' दिखाती है कि मुश्किल वक्त में लोगों ने किस तरह एक-दूसरे का साथ दिया।