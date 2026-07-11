दीपिका पादुकोण का प्रेग्नेंसी में मजेदार पोस्ट, वीडियो देख फैंस बोले- ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है
दीपिका पादुकोण ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसी कहानी है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक गर्भवती महिला कैसे अजीब तरीके से चलते हुए बाथरूम की तरफ जा रही है। दीपिका ने इस वीडियो के साथ बस एक उल्टा मुस्कुराता हुआ इमोजी पोस्ट किया है। उनका ये मजाकिया अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और कई महिलाएं खुद को दीपिका की इस स्थिति से जोड़कर देख रही हैं।
दीपिका-रणवीर के घर आने वाला है नन्हा मेहमान
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अप्रैल के महीने में फैंस को खुशखबरी दी थी कि उनके घर दूसरा बच्चा आने वाला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बहुत ही प्यारी तस्वीर साझा की थी, जिसमें उनकी बड़ी बेटी 'दुआ' अपने हाथों में प्रेग्नेंसी टेस्ट किट पकड़े हुए नजर आ रही थी। दीपिका के इस नए पोस्ट को देखते ही फैंस ने उन पर ढेर सारा प्यार बरसाया और कमेंट्स में दिल वाले इमोजी भेजे। इससे साफ पता चलता है कि फैंस उनके परिवार में आने वाले इस नए नन्हे मेहमान के लिए कितने ज्यादा खुश और उत्साहित हैं।