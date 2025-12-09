दीपिका पादुकोण और विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर जोड़ी तैयार, 'महावतार' में होगा बड़ा धमाल

फिल्मी दुनिया में जब भी सितारों की नई जोड़ी बनती है, दर्शकों के लिए उत्साह का माहौल बन जाता है। अब खबर है कि दीपिका पादुकोण ने फिल्म 'लव एंड वॉर' में अभिनेता रणबीर कपूर को टक्कर देने वाले स्टार विक्की कौशल की जोड़ीदार बनकर उनकी फिल्म 'महावतार' में एंट्री ले ली है। ये पहला मौका होगा, जब विक्की और दीपिका साथ दिखेंगे। दोनों की जोड़ी, शानदार एक्टिंग और फिल्म की कहानी मिलकर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है।

रिपोर्ट 'महावतार' में दीपिका की एंट्री दीपिका को हाल ही में मुंबई के सांताक्रूज में मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस में देखा गया था। उस समय कहा गया था कि वो मैडॉक के हॉरर‑कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली हैं, लेकिन अब एक रिपोर्ट से पता चला है कि दीपिका फिल्म 'महावतार' में विक्की के साथ काम करने के लिए बातचीत कर रही हैं। ये फिल्म भगवान परशुराम पर आधारित है और निर्देशक अमर कौशिक ने नवंबर, 2024 में ही इसका ऐलान कर दिया था।

किरदार विक्की के बराबरी वाला किरदार निभाएंगी दीपिका इस फिल्म में दीपिका की कास्टिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्माता ऐसी अभिनेत्री की तलाश में थे, जो अपने किरदार को गंभीरता, गरिमा और भावनात्मक गहराई के साथ निभा सके। दीपिका को इस भूमिका के लिए एकदम फिट माना जा रहा है। फिल्म के लिए दीपिका का नाम लगभग तय है। इसमें दीपिका का किरदार विक्की की भूमिका की तरह ही बेहद दमदार है। उनकी भूमिका कहानी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी।

Advertisement

रजामंदी 'महावतार' के लिए विक्की ने तुरंत भर दी थी हामी 'महावतार' का निर्माण दिनेश विजान कर रहे हैं, जो पिछली बार फिल्म 'थामा' लेकर आए थे। इसके निर्देशन का जिम्मा 'स्त्री 2' वाले अमर कौशिक पर है। विक्की ने इस फिल्म का विचार सुनते ही इसे तुरंत साइन कर लिया था। 'लव एंड वॉर' के बाद ये उनकी अगली बड़ी फिल्म होगी, जिसमें वो अपने किरदार से एक बार फिर दर्शकों के होश उड़ाएंगे। अपने इस किरदार के साथ न्याय करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झाेंक दी है।