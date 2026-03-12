LOADING...
दीपिका पादुकोण ने मुंबई में खराब AQI पर जाहिर की चिंता, BMC से मांगी मदद
दीपिका पादुकोण ने खराब AQI पर प्रतिक्रिया दी

दीपिका पादुकोण ने मुंबई में खराब AQI पर जाहिर की चिंता, BMC से मांगी मदद

ज्योति सिंह
Mar 12, 2026
06:28 pm
क्या है खबर?

दीपिका पादुकोण ने मुंबई में खराब वायु गुणवत्ता को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) से भीषण गर्मी के बीच कम वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को लेकर सवाल भी किया है। अभनेत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा कि शहर में रहने वाले बच्चे खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें घुटन हो रही है। इसके अलावा, दीपिका ने मुंबई क्षेत्र के नक्शे में खराब AQI भी दिखाया है।

पोस्ट

दीपिका पादुकोण ने पोस्ट हो रही वायरल

दीपिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मुंबई क्षेत्र के नक्शे की एक तस्वीर साझा की है। इसमें देखा जा सकता है कि मुंबई में AQI 130 है, जबकि उपनगरों में यह 153 दिख रही है। उन्होंने BMC से सुधार लाने की गुजारिश की है। अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'इस शहर के लोग और बच्चों के दम घुट रहे हैं! यह कैसे ठीक है? BMC और BMC स्वास्थ्य विभाग, कृपया मदद करें!'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

चेतावनी

शहर में लू की चेतावनी

खबरों के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा मुंबई शहर में लू की चेतावनी दी गई है। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में मुंबई और MMR क्षेत्र में औसत तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है जिससे शहरवासियों का हाल बेहाल है। कुछ दिन पहले, BMC ने शहर के कई निर्माण कार्यों पर राेक लगाई थी जिससे शहर के AQI में सुधार दिखा था। हालांकि, भीषण गर्मी और निर्माण कार्यों के चलते तापमान में भारी बदलाव आया है।

