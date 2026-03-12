दीपिका पादुकोण ने मुंबई में खराब AQI पर जाहिर की चिंता, BMC से मांगी मदद

दीपिका पादुकोण ने खराब AQI पर प्रतिक्रिया दी

लेखन ज्योति सिंह 06:28 pm Mar 12, 202606:28 pm

क्या है खबर?

दीपिका पादुकोण ने मुंबई में खराब वायु गुणवत्ता को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) से भीषण गर्मी के बीच कम वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को लेकर सवाल भी किया है। अभनेत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा कि शहर में रहने वाले बच्चे खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें घुटन हो रही है। इसके अलावा, दीपिका ने मुंबई क्षेत्र के नक्शे में खराब AQI भी दिखाया है।