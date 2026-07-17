गर्भावस्था में दीपिका पादुकोण ने कर दिखाया कमाल, तीसरी तिमाही में 'राका' के लिए ऐसे फिल्माए एक्शन

दीपिका पादुकोण ने अपनी आने वाली फिल्म 'राका' के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। निर्देशक एटली की इस साइंस-फिक्शन फैंटेसी एक्शन फिल्म में उन्होंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया।

सबसे खास बात यह है कि अपनी गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में भी उन्होंने फिल्म के मुश्किल एक्शन दृश्य फिल्माए। शूटिंग समय पर पूरी करने के लिए तो उन्होंने रात की शिफ्ट में भी काम किया।

उनकी इसी लगन और मेहनत के दम पर फिल्म की शूटिंग तय कार्यक्रम के हिसाब से चलती रही। एक क्रू मेंबर ने उनके इस काम को 'प्रेरणादायक' बताया।

क्रू मेंबर ने कहा कि घर पर छोटे बच्चे की देखभाल करते हुए भी दीपिका इतनी मेहनत कर रही हैं, यह वाकई अद्भुत है।