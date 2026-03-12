दीपिका पादुकोण ऐन वक्त पर पेरिस के बड़े इवेंट से हुईं बाहर, अचानक क्यों बनाई दूरी?

पूर्वी एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालातों का असर अब बॉलीवुड सितारों पर भी दिखने लगा है। सुरक्षा कारणों से उड़ानें रद्द होने के चलते अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना पेरिस दौरा रद्द करना पड़ा है। दीपिका एक बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली थीं, लेकिन उड़ानें रद्द होने के कारण वो इस इवेंट से पीछे हट गई हैं। दीपिका की टीम ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस दौरे को रद्द करने का फैसला किया है।

योजना ईरान-अमेरिका-इजरायल तनाव के कारण रद्द हुई पेरिस यात्रा ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद उपजे भीषण युद्ध के हालातों का असर अब बॉलीवुड की वैश्विक गतिविधियों पर दिखने लगा है। अभिनेत्री और लग्जरी ब्रांड लुई विटों की ग्लोबल एंबेसडर दीपिका पादुकोण को अपनी पेरिस यात्रा और वहां होने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय इवेंट से ऐन वक्त पर पीछे हटना पड़ा है। तनावपूर्ण स्थिति के कारण विमान परिचालन बेहद सीमित कर दिया गया है, जिसके चलते दीपिका की फ्लाइट आखिरी समय पर रद्द कर दी गई।

तैयारी सब कुछ था तैयार, लेकिन हालात बने रुकावट सूत्रों के मुताबिक, दीपिका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। उन्होंने अपने कपड़े फाइनल कर लिए थे और फिटिंग्स भी शुरू हो चुकी थी। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालातों के चलते उनकी फ्लाइट रद्द कर दी गई। युद्ध की गंभीरता और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए दीपिका ने इस समय यात्रा करना उचित नहीं समझा और आखिरकार इस इवेंट से अपना नाम वापस ले लिया।

