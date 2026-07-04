भोजपुरी लोकगीत से सीधा बॉलीवुड, एआर रहमान ने दिया मौका; दीपाली सहाय ने जीता दिल

रहमान ने दीपाली को बुलाया चेन्नई स्टूडियो

रहमान ने सबसे पहले दीपाली सहाय को सोशल मीडिया पर कजरी और सोहर जैसे पारंपरिक भोजपुरी लोक गीतों को गाते हुए देखा था। 'इंडियन आइडल' की टॉप 7 प्रतियोगी रह चुकीं दीपाली को उनके जन्मदिन के दिन ही रहमान की टीम से बुलावा आया। इसके बाद उन्होंने चेन्नई में रहमान के स्टूडियो में इस गाने को रिकॉर्ड किया। इस गाने की बड़ी सफलता दीपाली के संगीत सफर की एक बहुत बड़ी कामयाबी बन चुकी है और अब लोग सोशल मीडिया पर इस गाने के अपने वर्जन (कवर्स) भी बना रहे हैं।