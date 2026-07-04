भोजपुरी लोकगीत से सीधा बॉलीवुड, एआर रहमान ने दिया मौका; दीपाली सहाय ने जीता दिल
मशहूर भारतीय गायिका दीपाली सहाय ने इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' के गाने 'तेरे पास मैं' के साथ बॉलीवुड में अपना कदम रखा है। इस बेहद खास गाने को दिग्गज संगीतकार एआर रहमान ने कंपोज किया है और इसके बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं। ये गाना भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दर्द को झेलने वाले प्रेमी जोड़ों की कहानी को बयां करता है। दीपाली की दिल छू लेने वाली आवाज को सिनेमाघरों के साथ-साथ इंटरनेट पर भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है।
रहमान ने दीपाली को बुलाया चेन्नई स्टूडियो
रहमान ने सबसे पहले दीपाली सहाय को सोशल मीडिया पर कजरी और सोहर जैसे पारंपरिक भोजपुरी लोक गीतों को गाते हुए देखा था। 'इंडियन आइडल' की टॉप 7 प्रतियोगी रह चुकीं दीपाली को उनके जन्मदिन के दिन ही रहमान की टीम से बुलावा आया। इसके बाद उन्होंने चेन्नई में रहमान के स्टूडियो में इस गाने को रिकॉर्ड किया। इस गाने की बड़ी सफलता दीपाली के संगीत सफर की एक बहुत बड़ी कामयाबी बन चुकी है और अब लोग सोशल मीडिया पर इस गाने के अपने वर्जन (कवर्स) भी बना रहे हैं।