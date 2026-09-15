अंबानी के गणेशोत्सव में दिशा पटानी के 'लाल लहंगे' पर बवाल, जानिए क्या है पूरा मामला?
मनोरंजन
दिशा पटानी अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में गहरे गले वाला लाल लहंगा पहनकर पहुंचीं तो सुर्खियों में आ गईं।
कई लोगों को उनका यह पहनावा धार्मिक कार्यक्रम के हिसाब से ठीक नहीं लगा। उनका वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिससे ऐसे मौकों पर ड्रेस रंग को लेकर बहस और तेज हो गई।
कृति का रक्षाबंधन विज्ञापन हटा दिया गया
त्यौहारों पर सेलिब्रिटी के कपड़ों को लेकर विवाद खड़ा होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ ही समय पहले कृति सैनन ने एक रक्षाबंधन विज्ञापन में ब्रालेट स्टाइल का ब्लाउज पहना था, जिस पर काफी विवाद हुआ।
कंपनी ने इसके लिए माफी मांगी और पूरा विज्ञापन हटा लिया। हालांकि, कृति ने जोर देकर कहा कि भावनाएं कपड़ों से ज्यादा जरूरी होती हैं।
इस तरह की घटनाएं बार-बार यह सवाल उठाती हैं कि पारंपरिक जश्न और अपने स्टाइल में तालमेल कैसे बिठाया जाए।