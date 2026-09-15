अंबानी के गणेशोत्सव में दिशा पटानी के 'लाल लहंगे' पर बवाल, जानिए क्या है पूरा मामला?

त्यौहारों पर सेलिब्रिटी के कपड़ों को लेकर विवाद खड़ा होने का यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ ही समय पहले कृति सैनन ने एक रक्षाबंधन विज्ञापन में ब्रालेट स्टाइल का ब्लाउज पहना था, जिस पर काफी विवाद हुआ।

कंपनी ने इसके लिए माफी मांगी और पूरा विज्ञापन हटा लिया। हालांकि, कृति ने जोर देकर कहा कि भावनाएं कपड़ों से ज्यादा जरूरी होती हैं।

इस तरह की घटनाएं बार-बार यह सवाल उठाती हैं कि पारंपरिक जश्न और अपने स्टाइल में तालमेल कैसे बिठाया जाए।