फरहान अख्तर की '120 बहादुर' से पहले भारत-चीन युद्ध पर बन चुकीं हैं ये फिल्में

अभिनेता फरहान अख्तर की आगामी फिल्म '120 बहादुर' सोशल मीडिया का चर्चित विषय बनी है। 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला के युद्ध से प्रेरित इस फिल्म में फरहान मुख्य किरदार में हैं। पहली बार उन्हें भारतीय सेना के जवान का किरदार निभाते देखा जाएगा। '120 बहादुर' के ट्रेलर ने फिल्म देखने का उत्साह बढ़ा दिया है। खैर यहां आपको भारत-चीन युद्ध पर बनी अन्य फिल्मों के बारे में बताया जा रहा है, जिन्हें आप देख सकते हैं।

#1 'हकीकत' भारत-चीन के युद्ध पर आधारित पहली फिल्म 'हकीकत' है, जो 1964 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म का लेखन, निर्देशन और निर्माण चेतन आनंद किया था। इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र मुख्य किरदार में नजर आए थे। बलराज साहनी, प्रिया राजवंश, संजय खान और विजय आनंद अहम किरदार में थे। फरहान की '120 बहादुर' की तरह, 'हकीकत' में रेजांग ला का युद्ध दिखाया गया था। 1965 में फिल्म को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।

#2 'पलटन' जैकी श्रॉफ, अर्जुन रामपाल, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे और गुरमीत चौधरी जैसे सितारों से सजी 'पलटन' 2018 में सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। फिल्म की कहानी 1967 में भारत-चीन सीमा पर हुए नाथू ला और चो ला के झगड़े पर आधारित है। दरअसल, 1962 के युद्ध में जब भारत, चीन से युद्ध हार गया था उसके 5 साल बाद चीनी सैनिकों ने दोबारा भारतीय जवानों पर हमला किया था। भारतीय जवानों की जवाबी कार्रवाई पर ये फिल्म बनी है।