फिल्म 'है जवानी तो इश्क...' के टीजर पर डेविड धवन ने तोड़ी चुप्पी, दी ये प्रतिक्रिया

ANI से बातचीत में, जब दिग्गज निर्देशक से पूछा गया कि फिल्म में दिखाए गए 2 AI बच्चों पर काफी चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा, "AI है ही नहीं फिल्म में, टीजर का मतलब क्या है ? कुछ अलग करें, तो कुछ अलग करने के लिए बनाके देखा हमने। ऐसा कुछ नहीं है। विषय की कहानी ही यही है। यह सिर्फ एक टीजर है।" उन्होंने आगे कहा, "फिल्म के गाने आएंगे तो लोगों काे पता चल जाएगा।"

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On his film 'Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai,' Film director David Dhawan says, "... AI has not been used in the film at all... It has only been used in the teaser..." On working with his son and actor Varun Dhawan, he says, "While working, I don't… pic.twitter.com/Zn0IkewDeY

फिल्म

मई, 2026 में रिलीज होगी फिल्म

फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण के अलावा, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े मुख्य किरदार में हैं। उनके अलावा, मनीष पॉल, कुब्रा सैत, जिमी शेरगिल, मौनी रॉय और चंकी पांडे जैसे सितारे सहायक भूमिका में हैं। 'मैं तेरा हीरो', 'जुड़वा 2' और 'कुली नंबर 1' जैसी फिल्मों की सफलता के बाद, वरुण और डेविड की यह चौथी फिल्म है। यह 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी टक्कर अनन्या पांडे की फिल्म 'चांद मेरा दिल' से होगी।