फिल्म 'है जवानी तो इश्क...' से पहला धमाकेदार गाना रिलीज, मीका सिंह ने लगाए सुर

गाना

मीका सिंह की आवाज का फिर चला जादू

'व्याह करवादो जी' को मीका सिंह ने अपनी जोशीली आवाज दी है, जिसमें उनका साथ असीस कौर ने दिया। इसके बोल वायु ने लिखे हैं और संगीत व्हाइट नॉइज कलेक्टिव्स ने दिया है। वरुण का धमाकेदार डांस गाने में चार चांद लगा रहा है। लोग यूट्यूब पर इसे काफी पसंद कर रहे हैं। टिप्स फिल्म्स द्वारा निर्मित यह लव ट्रायएंगल फिल्म भरपूर मनोरंजन और कॉमेडी की डोज देना का वादा करती है। यह 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।