मोहित रैना-प्रियामणि की अंतरराष्ट्रीय फिल्म का हिस्सा बना ये कलाकार, हो गया ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 12:16 pm Mar 09, 202612:16 pm

क्या है खबर?

'देवों के देव महादेव' के अभिनेता मोहित रैना अपनी इंडो-हॉलीवुड फीचर फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। इस परियोजना का ऐलान पिछले महीने किया गया था जिसमें मोहित के साथ, अभिनेत्री प्रियामणि नजर आएंगी। अब अंतरराष्ट्रीय फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट आया है जो लोगों को उत्साहित कर देगा। दरअसल, आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीन पर' से लोकप्रिय हुए अभिनेता दर्शील सफारी इस परियोजना का हिस्सा बन गए हैं। उन्हें आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है।