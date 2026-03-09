मोहित रैना-प्रियामणि की अंतरराष्ट्रीय फिल्म का हिस्सा बना ये कलाकार, हो गया ऐलान
क्या है खबर?
'देवों के देव महादेव' के अभिनेता मोहित रैना अपनी इंडो-हॉलीवुड फीचर फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। इस परियोजना का ऐलान पिछले महीने किया गया था जिसमें मोहित के साथ, अभिनेत्री प्रियामणि नजर आएंगी। अब अंतरराष्ट्रीय फिल्म से जुड़ा एक नया अपडेट आया है जो लोगों को उत्साहित कर देगा। दरअसल, आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीन पर' से लोकप्रिय हुए अभिनेता दर्शील सफारी इस परियोजना का हिस्सा बन गए हैं। उन्हें आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है।
ऐलान
दर्शील सफारी के नाम का ऐलान, फिल्म में निभाएंगे अहम किरदार
ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की पोस्ट के मुताबिक, मोहित और प्रियामणि की अंतरराष्ट्रीय फिल्म में, दर्शील एक अहम किरदार निभाएंगे। यह फिल्म मुंबई स्थित एज्योर एंटरटेनमेंट और अमेरिका स्थित रेड बाइसन प्रोडक्शंस के बीच एक क्रिएटिव सहयोग है जिसका निर्देशन हर्ष महादेश्वर करेंगे। फिलहाल, फिल्म का शीर्षक अभी तय नहीं किया गया है। बताया जाता है कि फिल्म सीमाओं के पार पहचान, दृढ़ता और मानवीय जुड़ाव की कहानी बयां करती है और इसका फिल्मांकन कई देशों में होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
DARSHEEL SAFARY JOINS MOHIT RAINA - PRIYA MANI FOR INTERNATIONAL FILM... #DarsheelSafary has come on board an upcoming cross-border international film, joining #MohitRaina and #PriyaMani in pivotal roles.— taran adarsh (@taran_adarsh) March 9, 2026
Produced by Mumbai-based Azure Entertainment in association with US-based… pic.twitter.com/JjxJLAOut1
प्रतिक्रिया
दर्शील सफारीह ने जाहिर की प्रतिक्रिया
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, दर्शील ने इस परियोजना ने जुड़ने पर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, "इस कहानी ने मुझे बहुत गहराई से प्रभावित किया। यह साहस, संवेदनशीलता और उन विकल्पों के बारे में बताती है जो हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत आभारी हूं जो भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर पूरी दुनिया के दिल को छू लेती है।" बता दें, फिल्म की शूटिंग अप्रैल, 2026 में शुरू होगी।