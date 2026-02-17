मोहित रैना और प्रियामणि की बनेगी जोड़ी, इंडो-हॉलीवुड फिल्म के लिए बात हुई पक्की

शूटिंग

अप्रैल, 2026 में शुरू होगी शूटिंग

इंडिया टुडे के मुताबिक, बिना शीर्षक वाली यह फिल्म अमेरिकी प्रोडक्शन कंपनी रेड बाइसन प्रोडक्शंस और मुंबई की एज्योर एंटरटेनमेंट के बीच एक क्रिएटिव सहयोग है। कहानी एक असल अप्रवासी परिवार की भावनात्मक और सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाएगी जो अमेरिका में सांस्कृतिक पहचान और अपनेपन की भावना को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। फिल्म की शूटिंग अप्रैल, 2026 में शुरू होगी। फिल्मांकन मुख्य रूप से न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में होगा। कुछ हिस्से दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में शूट होंगे।