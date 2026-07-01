डैनी ग्लोवर ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोले-ऑस्कर के ठीक बाद अल्जाइमर की बीमारी का पता चला था

डैनी ने 'प्लेसेस इन द हार्ट' को बताया अपनी पसंदीदा फिल्म

इंटरव्यू में डैनी ने अपने लंबे करियर में से 'प्लेसेस इन द हार्ट' को अपनी पसंदीदा फिल्म बताया। उन्होंने युवाओं को जिम्मेदारी सिखाने के बारे में भी चर्चा की।

इसके साथ ही, उन्होंने 15 साल की उम्र से मिर्गी की बीमारी से लड़ने और उससे उबरने की अपनी कहानी भी खुलकर साझा की।

यह दर्शाता है कि उन्होंने पहले भी कई कठिन चुनौतियों का सामना किया है।