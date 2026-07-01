डैनी ग्लोवर ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोले-ऑस्कर के ठीक बाद अल्जाइमर की बीमारी का पता चला था
हॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता डैनी ग्लोवर, जो 'लीथल वेपन' जैसी फिल्मों में अपने किरदार के लिए मशहूर हैं, ने खुलासा किया है कि 2022 में मानद ऑस्कर मिलने के ठीक बाद उन्हें अल्जाइमर की बीमारी का पता चला था।
उन्होंने बताया कि इस नई चुनौती का सामना करने में उनके परिवार का लगातार साथ उनके लिए बेहद अहम है।
बेटी मंदीसा ने डैनी को अपनी कहानी सुनाने पर दिया जोर
डैनी की बेटी मंदीसा ने इस बात पर जोर दिया कि उनके पिता के लिए अपनी कहानी खुद बताना कितना जरूरी है।
उन्होंने कहा, 'और अब समय आ गया है।'
परिवार चाहता है कि डैनी अपनी इस यात्रा और इससे जुड़े फैसलों में अपनी केंद्रीय भूमिका बनाए रखें।
डैनी ने 'प्लेसेस इन द हार्ट' को बताया अपनी पसंदीदा फिल्म
इंटरव्यू में डैनी ने अपने लंबे करियर में से 'प्लेसेस इन द हार्ट' को अपनी पसंदीदा फिल्म बताया। उन्होंने युवाओं को जिम्मेदारी सिखाने के बारे में भी चर्चा की।
इसके साथ ही, उन्होंने 15 साल की उम्र से मिर्गी की बीमारी से लड़ने और उससे उबरने की अपनी कहानी भी खुलकर साझा की।
यह दर्शाता है कि उन्होंने पहले भी कई कठिन चुनौतियों का सामना किया है।