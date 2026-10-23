दलेर मेंहदी की सेहत पर गुरदीप मेंहदी की प्रतिक्रिया आई

दलेर मेंहदी की सेहत पर बेटे ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानिए क्या बोले गुरदीप मेंहदी

लेखन ज्योति सिंह 11:40 am Oct 23, 202611:40 am

क्या है खबर?

पंजाब के मशहूर दिग्गज गायक दलेर मेंहदी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पिछले दिनों एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने गायक की हालत पर सवाल उठाते हुए ठीक से न गा पाने का आरोप लगाया था। कथित तौर पर आरोप लगे कि गायक उस वक्त नशे में थे, जिस कारण वह ठीक से प्रस्तुती नहीं दे पाए। इस विवाद के बीच, दलेर के बेटे गुरदीप मेंहदी ने उनकी सेहत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।