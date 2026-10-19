दलेर महेंदी पर क्यों भड़के उत्तराखंड के मंत्री?

नवरात्रि कार्यक्रम के बीच दलेर महेंदी पर भड़के उत्तराखंड के मंत्री, रुकवा दिया शो; देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 06:08 pm Oct 19, 202606:08 pm

क्या है खबर?

मशहूर गायक दलेर मेंहदी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनकी आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि गायक उत्तराखंड के टिहरी स्थित ऐतिहासिक कुंजापुरी मेले में लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे। नवरात्रि के पावन मौके पर आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को अचानक बीच में रोक दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, दलेर कथित तौर पर नशे में थे। इस कारण राज्य के मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर पहुंचकर उनकी कड़ी फटकार लगाई।