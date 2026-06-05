90 की उम्र में दलाई लामा ने रचा इतिहास, जीता पहला ग्रामी पुरस्कार 

ऑडियोबुक में हैं ये खास बातें

यह ऑडियोबुक करुणा, सजगता और शांति जैसे अहम संदेश देती है, जो सुनने में बहुत सरल और सहज लगते हैं। जब वे सिर्फ 2 साल के थे, तभी उन्हें 13वें दलाई लामा का पुनर्जन्म मानकर पहचाना गया था।

साल 1959 में तिब्बत छोड़ने के बाद वे अहिंसा के वैश्विक प्रतीक बन गए। उनकी यह अद्भुत जीवन यात्रा आज भी लोगों के दिलों में गहरे तक उतरती है और उन्हें प्रेरित करती है।