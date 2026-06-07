'DGP कश्मीर' में IPS अफसर बनेंगी डेजी शाह, पर्दे पर दिखाएंगी कश्मीरी सुरक्षाकर्मियों की बहादुरी और बलिदान की गाथा
डेजी शाह अपनी नई फिल्म 'DGP कश्मीर' में एक IPS अधिकारी के किरदार में नजर आएंगी। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज भट्ट ने किया है। फिल्म का मुख्य मकसद कश्मीर के सुरक्षाकर्मियों की बहादुरी और उनके बलिदान की कहानी को दुनिया के सामने लाना है। अपनी इस भूमिका को लेकर डेजी बताती हैं, "इससे पहले मैंने पर्दे पर एक आम पुलिसकर्मी का रोल किया था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं एक IPS अधिकारी की भूमिका निभा रही हूं।" डेजी के लिए ये किरदार एक नई और बड़ी चुनौती है।
डेजी ले रहीं एक्शन की ट्रेनिंग
फिल्म कश्मीर के उन गुमनाम नायकों की कहानियों को सामने लाने पर केंद्रित है, जिन्हें डेजी भी बहुत पसंद करती हैं। अपने राष्ट्रीय स्तर की शूटर होने के अनुभव का इस्तेमाल वो फिल्म के एक्शन दृश्यों की तैयारी के लिए कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग जुलाई में शुरू होगी। निर्देशक भट्ट, जो खुद कश्मीर में पले-बढ़े हैं, चाहते हैं कि दर्शक इन सच्ची कहानियों की अंदरूनी ताकत को महसूस करें, वहीं डेजी को उम्मीद है कि उनका अभिनय इन कहानियों को सच्चाई और भरपूर सम्मान दिलाएगा।