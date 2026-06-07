'DGP कश्मीर' में IPS अफसर बनेंगी डेजी शाह, पर्दे पर दिखाएंगी कश्मीरी सुरक्षाकर्मियों की बहादुरी और बलिदान की गाथा मनोरंजन Jun 07, 2026

डेजी शाह अपनी नई फिल्म 'DGP कश्मीर' में एक IPS अधिकारी के किरदार में नजर आएंगी। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन इम्तियाज भट्ट ने किया है। फिल्म का मुख्य मकसद कश्मीर के सुरक्षाकर्मियों की बहादुरी और उनके बलिदान की कहानी को दुनिया के सामने लाना है। अपनी इस भूमिका को लेकर डेजी बताती हैं, "इससे पहले मैंने पर्दे पर एक आम पुलिसकर्मी का रोल किया था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं एक IPS अधिकारी की भूमिका निभा रही हूं।" डेजी के लिए ये किरदार एक नई और बड़ी चुनौती है।