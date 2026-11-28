'किंग' का नया गाना 'डैडी कूल' रिलीज, 15 साल बाद फिर चमकी शाहरुख-करीना की जोड़ी

लेखन नेहा शर्मा 10:30 am Nov 28, 202610:30 am

क्या है खबर?

निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के रहस्यमयी ट्वीट्स के बाद शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' के निर्माताओं ने शुक्रवार, 27 नवंबर को बड़ा सरप्राइज दिया। एक लाइन वाले ट्वीट्स से फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ाने के बाद आखिरकार सस्पेंस खत्म हुआ और फिल्म का स्पेशल डांस नंबर 'डैडी कूल' रिलीज कर दिया गया। इस गाने में शाहरुख के साथ करीना कपूर नजर आ रही हैं। 'रा.वन' के 15 साल बाद दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर फिर साथ दिखी है।