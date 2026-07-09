सौरव गांगुली की बायोपिक 'दादा' का पोस्टर ऑनलाइन विवादों में घिरा, जानिए क्या है पूरा मामला? मनोरंजन Jul 09, 2026

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उनकी बायोपिक 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' का पहला पोस्टर जारी हुआ। इस पोस्टर में राजकुमार राव, सौरव के मशहूर नेटवेस्ट सीरीज वाले शर्टलेस जश्न को फिर से बनाते दिख रहे हैं।

हालांकि, इस पोस्टर को लेकर फैंस में उत्साह कम, नाराजगी ज्यादा दिखी। रेडिट, इंस्टाग्राम और एक्स पर कई लोगों ने इसे 'खराब फोटोशॉप' बताया।

यहां तक कि कुछ लोग तो इसे देखकर असली पोस्टर समझ ही नहीं पाए, उन्हें लगा कि यह किसी फैन द्वारा बनाया गया एडिट है।