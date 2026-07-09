सौरव गांगुली की बायोपिक 'दादा' का पोस्टर ऑनलाइन विवादों में घिरा, जानिए क्या है पूरा मामला?
मनोरंजन
भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के जन्मदिन पर उनकी बायोपिक 'दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी' का पहला पोस्टर जारी हुआ। इस पोस्टर में राजकुमार राव, सौरव के मशहूर नेटवेस्ट सीरीज वाले शर्टलेस जश्न को फिर से बनाते दिख रहे हैं।
हालांकि, इस पोस्टर को लेकर फैंस में उत्साह कम, नाराजगी ज्यादा दिखी। रेडिट, इंस्टाग्राम और एक्स पर कई लोगों ने इसे 'खराब फोटोशॉप' बताया।
यहां तक कि कुछ लोग तो इसे देखकर असली पोस्टर समझ ही नहीं पाए, उन्हें लगा कि यह किसी फैन द्वारा बनाया गया एडिट है।
सौरव ने 'दादा' को बताया सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा
लोगों की इस नाराजगी के बावजूद, सौरव ने अपनी बायोपिक 'दादा' को 'अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा' बताया।
उन्होंने यह भी कहा कि वे राजकुमार के अभिनय को देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं। यह फिल्म 14 मई, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।