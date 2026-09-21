बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

करीना कपूर की 'दायरा' या कुणाल खेमू की 'वाइब', किसके लिए बाॅक्स ऑफिस रहा मेहरबान?

लेखन ज्योति सिंह 10:08 am Sep 21, 202610:08 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर करीना कपूर की फिल्म 'दायरा' ने रिलीज के 3 दिन पूरे कर लिये हैं। दूसरी ओर, कुणाल खेमू की फिल्म 'वाइब' भी 3 दिन पूरे कर चुकी है, जिसमें उनके साथ प्रीति जिंटा भी शामिल हैं। दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत बेहद थका देने वाली हुई और पूरी बाजी 'हनुमान अंश' मार ले गई। यह फल्म 45 दिनों से जलवा दिखा रही है। आइए जानते हैं कि फिल्मों की ताजा कमाई का हाल कैसा है।