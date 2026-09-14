सिनेमा में बड़ा धमाका, इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में

सिनेमा में बड़ा धमाका, इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में
कुछ नया देखना चाहते हैं? इस वीकेंड पर फिल्मों की लाइनअप धमाकेदार है। इस बार आपको क्राइम थ्रिलर, जबरदस्त एक्शन और कुछ अनपेक्षित मोड़ देखने को मिलेंगे।
'दायरा', 'वाइब', 'लव लॉटरी', 'रेजिडेंट एविल' और 'टॉस' सभी फिल्में 18 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही हैं, जबकि 'बेपरोया' 17 सितंबर को रिलीज होगी।
वीकेंड की फिल्मों में क्राइम से लेकर कॉमेडी तक सब कुछ
फिल्म 'दायरा' में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन पुलिसवाले के किरदार में हैं, जो एक सच्ची क्राइम थ्रिलर में मुश्किल फैसलों का सामना करते हैं।
'वाइब' में प्रीति जिंटा और कुणाल खेमू एक बड़े आतंकवादी साजिश का हिस्सा बनते हैं, जो उनके पूरे दिन को उथल-पुथल कर देती है। मर्डर मिस्ट्री के शौकीनों के लिए, 'लव लॉटरी' में अक्षय ओबेरॉय का किरदार अपनी अलग रह रही पत्नी की हत्या के बाद मुख्य संदिग्ध बन जाता है।
उसने पहले झूठे घरेलू हिंसा के आरोप में तलाक के लिए अर्जी दी थी। 'बेपरोया' रोमांस को एक गहरा और अनोखा मोड़ देती है, वहीं, 'रेजिडेंट एविल' में ऑस्टिन अब्राम्स को एक महामारी के दौरान सर्वाइवल मोड में देखा जाएगा और आखिर में, 'टॉस' एक कन्नड़ और तुलु द्विभाषी फिल्म है।
इसे दोनों भाषाओं में अलग-अलग शूट किया गया है, जिससे यह वीकेंड उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो सिनेमा में कुछ नया अनुभव चाहते हैं।