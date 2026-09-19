बॉक्स ऑफिस पर ढेर 'दायरा', करीना कपूर की बड़ी फिल्म का पहले ही दिन निकला दम

लेखन नेहा शर्मा 01:28 pm Sep 19, 202601:28 pm

क्या है खबर?

मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दायरा' की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत काफी धीमी रही है। ये फिल्म 18 सितंबर यानी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसके जरिए पहली बार करीना कपूर और मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की जोड़ी पर्दे पर एक साथ नजर आई है। बड़े सितारों के बावजूद 'दायरा' फेल हो गई । बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' के जबरदस्त तूफान के आगे ये फिल्म टिक नहीं पाई। इसकी शुरुआत बेहद सुस्त रही।