धनुष की नई फिल्म को मिला ये नाम, दमदार पोस्टर के साथ रिलीज का हुआ ऐलान
लेखन ज्योति सिंह
Jan 15, 2026
01:31 pm
सुपरस्टार धनुष अपने हर किरदार से दर्शकों का दिल जीतना बखूबी जानते हैं। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित पिछली रिलीज 'तेरे इश्क में' के जरिए उन्होंने प्रशंसकों को अपना रोमांटिक और एक्शन अवतार दिखाया था। उनकी आगामी फिल्म का पोस्टर संकेत देता है कि एक बार फिर धनुष अपने दमदार किरदार से तहलका मचाएंगे। दरअसल, उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'D 54' को शीर्षक मिल गया है जिसकी घोषणा अभिनेता ने फिल्म से अपने पहले लुक को साझा करते हुए की है।

पोस्टर में गुस्से से घूरते दिखाई दे रहे धनुष

धनुष की आगामी फिल्म को 'करा' शीर्षक दिया गया है। पोस्टर में वह बेहद गुस्से में और बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पहले ही पोस्टर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। इसकी रिलीज को लेकर वह उतावले हाे रहे हैं। फिल्म का निर्देशन विग्नेश राजा कर रहे हैं और जीवी प्रकाश कुमार ने संगीत दिया है। 'करा' की शूटिंग पिछले साल जून में शुरू हुई थी। इसकी रिलीज 2026 की गर्मियों के लिए तय की गई है।

