धनुष की नई फिल्म को मिला ये नाम, दमदार पोस्टर के साथ रिलीज का हुआ ऐलान

पोस्टर

पोस्टर में गुस्से से घूरते दिखाई दे रहे धनुष

धनुष की आगामी फिल्म को 'करा' शीर्षक दिया गया है। पोस्टर में वह बेहद गुस्से में और बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पहले ही पोस्टर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। इसकी रिलीज को लेकर वह उतावले हाे रहे हैं। फिल्म का निर्देशन विग्नेश राजा कर रहे हैं और जीवी प्रकाश कुमार ने संगीत दिया है। 'करा' की शूटिंग पिछले साल जून में शुरू हुई थी। इसकी रिलीज 2026 की गर्मियों के लिए तय की गई है।