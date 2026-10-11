साइरस ब्रोचा ने दिलीप को कहा धोखेबाज

फराह खान के कुक दिलीप को साइरस ब्रोचा ने कहा 'धोखेबाज', बोले- वो आदमी पसंद नहीं

लेखन सयाली 06:04 pm Oct 11, 202606:04 pm

क्या है खबर?

फराह खान पिछले कुछ समय से अपने यूट्यूब चैनल की वजह से चर्चा में हैं। इन दिनों जितनी चर्चा फराह की होती है, उतनी ही सुर्खियां उनके कुक दिलीप बटोरते हैं। फराह उन्हें अपने सभी वीडियो में साथ रखती हैं, चाहे वो घर पर रहें या किसी हस्ती के घर जाएं। दिलीप को लोग उनके मजाकिया अंदाज और सादगीभरे व्यव्हार की वजह से पसंद करते हैं। हालांकि, अब कॉमेडियन साइरस ब्रोचा ने उन्हें धोखेबाज कह दिया है।