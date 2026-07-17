हॉरर हिट फिल्म 'ऑब्सेशन' को अब इस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें

फिल्म की कहानी बेयर (माइकल जॉनस्टन) नाम के एक ऐसे लड़के पर आधारित है, जो एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है। अपनी क्रश निकी (इंडे नवर्रेट) का दिल जीतने के लिए वह एक रहस्यमयी 'वन विश विलो' को तोड़ देता है।

हालांकि, उसकी इच्छा पूरी होते ही उसे एहसास होता है कि इसके लिए उसे एक बड़ी और भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी, और यहीं से कहानी डरावना मोड़ लेने लगती है। फिल्म की अनोखी कहानी और कलाकारों के दमदार अभिनय ने दर्शकों और समीक्षकों दोनों का दिल जीत लिया है।

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