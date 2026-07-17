हॉरर हिट फिल्म 'ऑब्सेशन' को अब इस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें
26 साल के यूट्यूबर से निर्देशक बने करी बारकर द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' अब 17 जुलाई से पीकॉक पर स्ट्रीम हो रही है।
महज 8 करोड़ के छोटे से बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 42.8 करोड़ का बड़ा कारोबार किया है। OTT प्लेटफॉर्म पर आने के बावजूद यह अब भी सिनेमाघरों में दर्शकों को लुभा रही है। वहीं अब आप घर बैठकर इस दमदार फिल्म का मजा ले सकते हैं।
'ऑब्सेशन' की कहानी और पीकॉक पर मुफ्त ट्रायल
फिल्म की कहानी बेयर (माइकल जॉनस्टन) नाम के एक ऐसे लड़के पर आधारित है, जो एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है। अपनी क्रश निकी (इंडे नवर्रेट) का दिल जीतने के लिए वह एक रहस्यमयी 'वन विश विलो' को तोड़ देता है।
हालांकि, उसकी इच्छा पूरी होते ही उसे एहसास होता है कि इसके लिए उसे एक बड़ी और भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी, और यहीं से कहानी डरावना मोड़ लेने लगती है। फिल्म की अनोखी कहानी और कलाकारों के दमदार अभिनय ने दर्शकों और समीक्षकों दोनों का दिल जीत लिया है।
क्या आप इसे बिना कोई पैसा खर्च किए देखना चाहते हैं? तो बस प्राइम वीडियो के माध्यम से पीकॉक का 7 दिन का मुफ्त ट्रायल शुरू करें और 'ऑब्सेशन' का आनंद लें। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।