'ऑब्सेशन' का बॉक्स ऑफिस पर खौफनाक जलवा, बनी दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी हॉरर फिल्म

फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 45.84 करोड़ की कमाई की है। इसमें से 26.14 करोड़ उत्तरी अमेरिका से आए हैं, जबकि 76 अंतरराष्ट्रीय बाजारों से 19.7 मिलियन डॉलर मिले हैं।

इस हफ्ते तो फिल्म की विदेशी कमाई में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा का उछाल आया, जिसकी वजह चीन में हुई शानदार 4.70 करोड़ की ओपनिंग रही।

कुल कमाई के मामले में 'ऑब्सेशन' ने अब 'बीटलजूस बीटलजूस' को भी पीछे छोड़ दिया है। अनुमान है कि यह फिल्म करीब 48 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है। यह फिल्म देश के साथ-साथ विदेशों में भी अपना जलवा बरकरार रखे हुए है।