'ऑब्सेशन' का बॉक्स ऑफिस पर खौफनाक जलवा, बनी दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी हॉरर फिल्म
करी बैकर की फिल्म 'ऑब्सेशन' ने टिम बर्टन की 'बीटलजूस बीटलजूस' को पछाड़ते हुए दुनिया की 6 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्मों में अपनी जगह बना ली है।
15 मई, 2026 को रिलीज होने के बाद से यह फिल्म लगातार अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। खास बात यह है कि 11वें हफ्ते में चीन में रिलीज होने के बाद इसे जबरदस्त बूस्ट मिला।
'ऑब्सेशन' ने दुनिया भर में कमाए इतने करोड़
फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 45.84 करोड़ की कमाई की है। इसमें से 26.14 करोड़ उत्तरी अमेरिका से आए हैं, जबकि 76 अंतरराष्ट्रीय बाजारों से 19.7 मिलियन डॉलर मिले हैं।
इस हफ्ते तो फिल्म की विदेशी कमाई में 50 प्रतिशत से भी ज्यादा का उछाल आया, जिसकी वजह चीन में हुई शानदार 4.70 करोड़ की ओपनिंग रही।
कुल कमाई के मामले में 'ऑब्सेशन' ने अब 'बीटलजूस बीटलजूस' को भी पीछे छोड़ दिया है। अनुमान है कि यह फिल्म करीब 48 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है। यह फिल्म देश के साथ-साथ विदेशों में भी अपना जलवा बरकरार रखे हुए है।