'ऑब्सेशन' ने 26 दिन में कमाए इतने मिलियन डॉलर, बॉक्स ऑफिस पर मचा हंगामा

करी की 'ऑब्सेशन' बनी सिर्फ 750,000 डॉलर में

इस फिल्म को बनाने में सिर्फ 750,000 डॉलर का खर्च आया था और 'फोकस फीचर्स' नाम की कंपनी ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसे 15 मिलियन डॉलर में खरीद लिया था।

अब 'ऑब्सेशन' 'डाउनटन एबे' और 'नोस्फेरातु' जैसी मशहूर फिल्मों को भी पीछे छोड़ रही है। सिर्फ यही नहीं, भारत में भी इसने धूम मचा दी है।

2 हफ्ते से कम समय में ही फिल्म ने करीब 46.8 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों का 'मुंह-जुबानी' प्रचार रहा है।

करी बार्कर का एक ग्लोबल फिल्म निर्माता के तौर पर उभरना अब सबके सामने है। इस फिल्म ने वाकई में सफलता का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है।