बार्कर की फिल्म 'ऑबसेशन' ने रचा इतिहास, बन गई दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर
करी बार्कर की फिल्म 'ऑबसेशन' ने अभी-अभी दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा है। 15 मई, 2026 को रिलीज होने के बाद से इसने दुनिया भर में 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी।
इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इसे 10 लाख डॉलर से भी कम के बजट में बनाया गया था।
इस वजह से यह अब तक की सबसे कामयाब कम बजट वाली फिल्म बन गई है, जिसने इस मामले में पिक्सर की 'एलिमेंटल' को भी पीछे छोड़ दिया है।
इस चीज पर है करी की नजर
'ऑबसेशन' की शानदार कामयाबी के बाद करी ने अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद उनकी नजर 'टेक्सास चेन सॉ मासकर' पर भी है।
फिल्म में इंडे नावारेटे और माइकल जॉनसन जैसे कलाकार हैं। इंडे ने हाल ही में आने वाली 'एक्स-मेन' में 'रोग' का किरदार निभाने के लिए साइन किया है, वहीं माइकल जॉनसन भी नई 'ममी' रीबूट में अपनी बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं।
इतने छोटे बजट से शुरू करने वाली टीम के लिए यह वाकई एक बड़ी कामयाबी है।