बार्कर की फिल्म 'ऑबसेशन' ने रचा इतिहास, बन गई दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

करी बार्कर की फिल्म 'ऑबसेशन' ने अभी-अभी दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा है। 15 मई, 2026 को रिलीज होने के बाद से इसने दुनिया भर में 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी।

इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इसे 10 लाख डॉलर से भी कम के बजट में बनाया गया था।

इस वजह से यह अब तक की सबसे कामयाब कम बजट वाली फिल्म बन गई है, जिसने इस मामले में पिक्सर की 'एलिमेंटल' को भी पीछे छोड़ दिया है।