'ऑब्सेशन' से दुनियाभर में मशहूर हुए निर्देशक करी बार्कर लाए नई हॉरर शॉर्ट फिल्म, यूट्यूब पर रिलीज हुई 'मामा बेयर'
'ऑब्सेशन' के निर्देशक करी बार्कर ने हाल ही में 'मामा बेयर' नाम की करीब 5 मिनट की हॉरर शॉर्ट फिल्म रिलीज की है। यह फिल्म 29 अक्टूबर को उनके यूट्यूब चैनल 'दैट्स अ बैड आइडिया' पर आई। इसकी कहानी फ्लॉयड नाम के एक हाउस क्लीनर की है, जिसका किरदार जॉन ली रिचर्डसन ने निभाया है। फ्लॉयड को लगातार डरावनी फोन कॉल आती हैं। इसके बाद उसके घर में उसी के जैसे दिखने वाले एक दूसरे शख्स की मौजूदगी से कहानी डरावना मोड़ ले लेती है।
बार्कर 'एनीथिंग बट घोस्ट्स' में निभाएंगे मुख्य किरदार
'मामा बेयर' में करी बार्कर का यूट्यूब क्रिएटर के तौर पर अनुभव साफ नजर आता है। उनकी डरावनी फिल्में बनाने की खास शैली इस शॉर्ट फिल्म में भी देखने को मिलती है, वहीं उनकी अगली फिल्म 'एनीथिंग बट घोस्ट्स' एक हॉरर-कॉमेडी है, जो 7 मई, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में करी बार्कर के साथ वायलेट मैकग्रा, क्रिस रेनाकर, ब्राइस डलास हॉवर्ड और आरोन पॉल भी नजर आएंगे।