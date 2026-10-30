'ऑब्सेशन' से दुनियाभर में मशहूर हुए निर्देशक करी बार्कर लाए नई हॉरर शॉर्ट फिल्म, यूट्यूब पर रिलीज हुई 'मामा बेयर'

'ऑब्सेशन' के निर्देशक करी बार्कर ने हाल ही में 'मामा बेयर' नाम की करीब 5 मिनट की हॉरर शॉर्ट फिल्म रिलीज की है। यह फिल्म 29 अक्टूबर को उनके यूट्यूब चैनल 'दैट्स अ बैड आइडिया' पर आई। इसकी कहानी फ्लॉयड नाम के एक हाउस क्लीनर की है, जिसका किरदार जॉन ली रिचर्डसन ने निभाया है। फ्लॉयड को लगातार डरावनी फोन कॉल आती हैं। इसके बाद उसके घर में उसी के जैसे दिखने वाले एक दूसरे शख्स की मौजूदगी से कहानी डरावना मोड़ ले लेती है।